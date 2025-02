Sport, dati e AI: la combo vincente per il futuro

Con l’uso sempre più pervasivo dell’intelligenza artificiale, anche l’analisi dei dati si potenzia e la combinazione di questi due fattori sarà fondamentale per ottimizzare gli investimenti nelle infrastrutture sportive. In questo settore, i principali benefici riguardano sia l’aspetto economico che quello sociale.

Secondo il Rapporto Sport 2024, nel 2022 il comparto sportivo in Italia ha raggiunto una dimensione economica pari a 24,7 miliardi di euro, in crescita del 12,6% rispetto all’anno precedente, con un contributo all’economia nazionale dell’1,38% del PIL. Anche l’occupazione ha registrato un aumento del 2,6%, raggiungendo 412 mila addetti lungo l’intera filiera, aprendo nuove prospettive per il settore.

Perché ai comuni conviene investire nell’AI e negli impianti sportivi

Per sostenere questa crescita, i comuni italiani hanno destinato 353 milioni di euro agli investimenti nelle infrastrutture sportive, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’efficienza energetica. Il Terzo Quaderno ICSC dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale ha analizzato il mercato degli investimenti e dei finanziamenti nel periodo che va dal 2019 al 2023, evidenziando il ruolo cruciale della modernizzazione degli impianti di media e grande dimensione. In questo scenario, la pianificazione basata su dati certi diventa essenziale per distribuire le risorse in modo efficace.

Uno strumento chiave in questo processo è il Censimento Nazionale degli Impianti Sportivi, promosso da Sport e Salute, che ha permesso di creare una banca dati aggiornata sullo stato delle strutture. Avviato nel 2015, inizialmente ha coinvolto solo quattro regioni (Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Molise e Toscana), per poi essere esteso a livello nazionale nel 2024 grazie al Fondo Sport e Periferie. Questa mappatura consente agli enti locali di individuare le aree con maggiore necessità di nuove strutture, monitorare l’efficienza energetica e valutare l’impatto economico e sociale degli interventi.

Investimenti privati e sport digitalizzato

Anche gli investitori privati stanno sfruttando i dati per migliorare la gestione delle risorse e massimizzare il ritorno sugli investimenti. L’analisi delle presenze, il monitoraggio delle prenotazioni e i modelli predittivi permettono di rendere più efficiente l’utilizzo degli impianti. Secondo l’ICSC, l’adozione di tecnologie avanzate non solo riduce i costi operativi, ma migliora anche l’esperienza degli utenti.

Nel tennis, l’analisi avanzata dei dati sta rivoluzionando sia l’allenamento che la competizione. Il Politecnico di Torino ha sviluppato HyperTennis, un sistema di video-analisi basato sull’intelligenza artificiale che fornisce ai coach dati dettagliati sui movimenti degli atleti, permettendo correzioni mirate e strategie personalizzate.

A livello internazionale, la Federazione Internazionale di Tennis (ITF) ha introdotto un sistema IA durante la Billie Jean King Cup. Sensori e la tecnologia Hawk-Eye raccolgono informazioni in tempo reale sui movimenti dei giocatori e della palla, caricandole su una piattaforma cloud. Questi dati vengono poi visualizzati su dispositivi come il Microsoft Surface Pro, offrendo agli allenatori la possibilità di adattare le strategie durante le partite.

Anche la Formula 1 è all’avanguardia nell’utilizzo dei dati. Ogni vettura è dotata di circa 300 sensori, che generano oltre un milione di punti dati al secondo, monitorando parametri come aerodinamica, prestazioni degli pneumatici e dinamica del veicolo. Queste informazioni vengono elaborate in tempo reale per supportare le decisioni strategiche durante le gare.

Recentemente, i team di F1 stanno sperimentando l’IA per l’analisi aerodinamica, riducendo i tempi di sviluppo e migliorando l’efficienza delle simulazioni. Questo approccio consente di ottimizzare le prestazioni senza dover necessariamente effettuare test in pista, con un notevole risparmio di risorse.

5G, AI e sistemi di video analytics

Molti sportivi di fama mondiale hanno compreso il valore dell’analisi dei dati nel migliorare le prestazioni e la gestione delle carriere. Uno di questi è Giorgio Chiellini, ex capitano della Nazionale italiana di calcio, che ha investito in Mate, un’agenzia di comunicazione specializzata nella gestione di talenti sportivi con un forte focus digitale. Mate sfrutta l’analisi dati per valorizzare e selezionare i calciatori in base alle loro prestazioni in campo, offrendo strategie personalizzate di crescita professionale.

Un altro esempio è 5VREAL, progetto della Libera Università di Bolzano in collaborazione con EMG Italy, Fondazione Bruno Kessler, Small Pixels e Vodafone Italia. L’iniziativa punta a trasformare il modo in cui lo sport viene analizzato e trasmesso, con particolare attenzione alla pallavolo. Grazie all’integrazione del 5G, dell’intelligenza artificiale e dei sistemi di video analytics, è possibile raccogliere e rielaborare una grande quantità di dati in tempo reale, migliorando la precisione delle analisi sulle dinamiche di gioco.

L’ottimizzazione delle infrastrutture sportive passa sempre più attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate. Il Censimento Nazionale degli Impianti Sportivi, affiancato da strumenti digitali, consente già oggi di avere una panoramica dettagliata dello stato delle strutture in Italia, facilitando investimenti mirati e una gestione più efficace.

Il futuro delle infrastrutture sportive tra smart stadium e digital twin

Un esempio concreto è rappresentato dai Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove sono stati impiegati gemelli digitali (digital twin) per simulare la logistica e il funzionamento degli impianti prima ancora della loro costruzione o ristrutturazione. Questo sistema ha permesso di ottimizzare sicurezza, accessibilità e sostenibilità, riducendo i margini di errore nella progettazione. In futuro, tecnologie simili potrebbero essere implementate anche in Italia per rendere più efficiente la gestione delle infrastrutture.

Anche il concetto di smart stadium sta prendendo piede. Strutture come il Tottenham Hotspur Stadium utilizzano IA e sensoristica avanzata per monitorare in tempo reale il funzionamento dell’impianto, ottimizzare i consumi energetici e migliorare l’esperienza degli spettatori.

Il futuro delle infrastrutture sportive non sarà solo una questione di nuove costruzioni, ma anche di una gestione più intelligente ed efficiente. Grazie ai dati e all’intelligenza artificiale, le istituzioni e gli investitori privati potranno pianificare interventi con maggiore precisione, migliorando accessibilità e qualità degli impianti. Il prossimo obiettivo sarà integrare queste tecnologie anche nelle strutture di piccole e medie dimensioni, rendendo lo sport sempre più innovativo e inclusivo.