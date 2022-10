Governo, Profumo (Leonardo): “Priorità energia e PNRR”

Per Alessandro Profumo, ad di Leonardo, le priorità del nuovo Governo sono l’energia e la realizzazione del Pnrr. Del resto, spiega Profumo, sarà un inverno duro da affrontare e quello che serve sono soluzioni concrete.

Ma c’è anche la necessità di darsi delle priorità di politica industriale, “in modo da poter continuare a investire in modo strutturato su alcuni settori”.

Profumo interviene al Convegno dei giovani imprenditori a Capri. Guarda all’Europa: “Se vogliamo che sia un soggetto politico deve avere anche una capacità di difesa. Dobbiamo ragionare su cosa vuole essere l’Europa”.

Le spese nel settore della difesa però “devono migliorare in qualità”, ovvero “lavorare per una spesa europea, avendo ben chiaro che dobbiamo difendere quanto produciamo in Italia”.

L’ad di Leonardo elogia l’Italia. “Nel nostro Paese ci sono delle capacità tecnologiche che, vi assicuro, non sono seconde a nessuno, bisogna essere anche un pochettino arroganti,” dice scherzando “d’altra parte mi chiamano ‘arrogance’…”.

“Noi sappiamo fare alcune cose molto bene e quelle cose le dobbiamo difendere”.

Profumo, infine, ha smentito la possibilità di una fusione tra Leonardo e Fincantieri.

“Stiamo lavorando moltissimo e molto bene per valorizzare tutte le possibili sinergie ma non stiamo parlando di integrazione societaria, assolutamente”.

Le due aziende pubbliche quotate del settore difesa, ricorda Profumo, hanno un punto di congiunzione in Orizzonti sistemi navali. Collaborano anche per le gare internazionali. Ma un’integrazione vera e propria “ci farebbe perdere tempo e soldi”.