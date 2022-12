Hai un reddito superiore a 35mila euro lordi? Rallegrati!!! Fai parte dei nuovi ricconi d’Italia.

Se hai un reddito famigliare lordo superiore ai 35 mila euro lordi d’Italia fai parte dello stuolo del 13% dei contribuenti destinato a finanziare il 60% dell’Irpef e la quasi totalità della spesa sociale. E puoi permetterti di evitare di partecipare alla distribuzione dei bonus e superbonus, ai 100 euro mensili del contributo Renzi e successive integrazioni, alla riduzione del cuneo fiscale sulla retribuzione.

Se sei Pensionato puoi persino rinunciare alla 14sima, fino ai 3/4 del recupero dell’inflazione e di avere il privilegio di contribuire ad aumentare gli importi ridotti delle pensioni dell’affollato popolo di pensionati che non si sono potuti permettere di pagare i contributi previdenziali.

Non vieni nemmeno sottoposto alla gogna di poter fare i condoni fiscali con lo sconto sugli interessi e le penali. Pensa a coloro che si ritrovano cancellate d’ufficio le multe fino a 1000 euro non pagate fino al 2015 e allo stress che hanno dovuto subire per anni per il terrore di vedersele contestate dall’Agenzia delle entrate.

Tutti quelli che non fanno parte del circolo dei privilegiati come Te, in particolare i 12 milioni ci contribuenti che dichiarano redditi esenti dalle tasse o che pagano somme irrisorie, sono obbligati a sottoscrivere ogni anno una autocertificazione Isee dichiarando di essere in miseria per avere prestazioni sociali più elevate, servizi gratuiti o con lo sconto. Tutte cose che, grazie a Dio , ti puoi permettere di rinunciare, o di pagare, senza battere ciglio.

Infine, ed è una grande soddisfazione, puoi constatare che in un paese dove le rappresentanze politiche litigano su tutto, ma proprio su tutto, per garantire i tuoi privilegi sono tutti d’accordo: sinistra, destra, centro, governi tecnici compresi. Ti accontentavi del fatto di contribuire all’erario con i maggiori prelievi sul tuo reddito dovuti alle aliquote progressive, invece si ricordano di te anche per evitarti di fare la coda per prenotare le prestazioni sociali e i servizi pubblici.

Lo fanno per gratitudine nei tuoi confronti, perché grazie ai 5 milioni di contribuenti come te possono rendere la vita meno complicata ai poveri. O almeno così dicono loro, perché nel frattempo il numero dei poveri continua ad aumentare e non si comprende bene il perché.