Il vero pallone spia cinese si chiama TikTok

I palloni spia? Peggio, TikTok. È giallo sui cieli degli Usa dopo che il Pentagono ha ordinato di abbattere un oggetto non identificato sull’Alaska. Una nuova “incursione” a meno di una settimana dall’abbattimento del pallone spia cinese. Ma il problema con la Cina non è solo quello dei palloni spia. In un mondo sempre più digitale, le minacce alla sicurezza nazionale e alla privacy sono in costante aumento.

La vicenda del pallone spia cinese mostra chiaramente i tentativi di Pechino di ottenere informazioni sull’America e sull’Occidente. Il vero nodo della questione però è un altro. Ovvero le ‘attività invisibili’ condotte nel mondo digitale. TikTok, ad esempio, apparentemente sembra un simpatico aggregatore di video. In realtà è un potente strumento di raccolta dati e di propaganda non regolamentato.

TikTok più che i palloni spia

Con circa novanta milioni di utenti mensili solo negli Stati Uniti, una quantità enorme di informazioni personali ogni giorno fluiscono verso la Cina. Questo rappresenta una fonte di preoccupazione sempre maggiore per la sicurezza nazionale Usa. La preoccupazione dei Paesi occidentali è che l’app cinese possa essere utilizzata per influenzare le opinioni pubbliche. Per raccogliere informazioni personali che possono essere utilizzate con scopi malevoli.

L’app è sviluppata da ByteDance, un’azienda cinese con sede a Pechino. L’azienda ha attirato l’attenzione del governo degli Stati Uniti per le sue presunte attività di spionaggio. Uno studio pubblicato nel gennaio 2021 dalla Georgetown University ha evidenziato aspetti preoccupanti. TikTok ha la capacità di raccogliere una quantità enorme di informazioni personali degli utenti. La loro localizzazione, i dati sulle interazioni sociali, le preferenze personali e i dati biometrici.

Controllo sociale e dati personali

Queste informazioni potrebbero essere utilizzate per influenzare le opinioni e le percezioni dei cittadini. Nonché per scopi di spionaggio e di sorveglianza. TikTok è stato anche accusato di censurare i contenuti che sono critici nei confronti del governo cinese. Questo solleva preoccupazioni riguardo alla libertà di espressione e alla difesa dei diritti umani. Alcuni esperti sostengono che l’app cinese venga utilizzata dal governo cinese per plasmare le coscienze dei cittadini.

Insomma, tendiamo a preoccuparci dei casi eclatanti come il pallone spia o dell’oggetto non identificato abbattuto dai caccia americani sull’Alaska. Ci concentriamo molto meno su altre minacce. La sicurezza nazionale non è solo una questione di armamenti e di spionaggio, ma anche di opinione pubblica e della sua possibile manipolazione.

Regolamentare l’utilizzo dei dati fatto dalle aziende cinesi

In questo senso, TikTok rappresenta una minaccia più silenziosa ma che deve essere affrontata con la massima attenzione e urgenza. La capacità di questo e di altri social media di raccogliere informazioni personali, di influenzare le opinioni pubbliche e di censurare i contenuti critici è una sfida crescente per la sicurezza nazionale e la libertà di espressione.

È fondamentale che le istituzioni e la opinione pubblica più in generale siano consapevoli dei rischi rappresentati da app come TikTok. Occorre adottare misure per garantire la protezione dei dati e la sicurezza nazionale. Vuol dire monitorare le attività delle aziende cinesi e spingerle a regolamentare il loro uso delle informazioni personali. In questo modo, potremo proteggere la nostra società non solo dai palloni spia ma dalla silente minaccia dei social media.