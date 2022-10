Import-export, i dati di Eurostat gelano l’Europa

Sono arrivati i dati di Eurostat inerenti alle esportazioni e alle importazioni dell’Eurozona e nell’UE.

Durante il mese di agosto di quest’anno, l’export di beni dell’area dell’euro verso il resto del mondo consta di 231,1 miliardi di euro. Parliamo di un aumento del 24% rispetto al medesimo periodo del 2021.

Invece, le importazioni provenienti dal resto del mondo hanno raggiunto un valore ancora più alto: 282,1 miliardi di euro, il 53,6% in più rispetto a un anno fa. Ne consegue che nel mese di agosto abbiamo visto un disavanzo di ben 50,9 miliardi di euro. Il confronto va fatto con un anno fa, quando l’avanzo constava di 2,8 miliardi di euro.

Un discorso simile si può fare per quanto concerne l’UE. Mentre le esportazioni sono state di 207,1 miliardi, in aumento del 24,2%,l’import si è attestato sui di 271,8 miliardi, a sua volta in crescita del 56,4%. Analogamente, il disavanzo risulta essere di 64,7 miliardi, a fronte dell’avanzo di 7,1 miliardi del 2022.