In arrivo le serre 4.0 di Evja e Idromeccanica Lucchini

Secondo un’indagine di Giovani Confcommercio, realizzata in collaborazione con OneDay e Meta, gli under35 reputano che l’agricoltura sia uno dei settori che cambieranno di meno nel prossimo futuro. Evja, azienda agritech nata a Napoli, smentisce una volta di più questo luogo comune.

Dopo il lancio del sistema Opi, infatti, è stata resa nota la partnership di Evja con Idromeccanica Lucchini. L’integrazione delle competenze ha un obiettivo chiaro: contribuire alla vittoria della sfida contro il cambiamento climatico grazie alla coltivazione in serra 4.0.

Si ottimizzerà così la gestione dei materiali delle serre, in forza del preciso monitoraggio dello stato del materiale plastico, dell’uso della fonte di luce naturale e dell’impianto di irrigazione.

Gli obiettivi sono molteplici. Sicuramente vi rientrano l’aumento della produzione e il risparmio energetico, ma anche la limitazione del consumo di acqua, l’ottimizzazione del suolo e il minore utilizzo di agrofarmaci.

L’efficacia del sistema OPI sarà così sotto gli occhi di tutti, anche grazie all’intelligenza artificiale. Coinvolgerà tanto la funzionalità dei sensori per l’acquisizione dei dati quanto l’elaborazione di modelli predittivi applicabili ai diversi tipi di coltura.

Oltre a delle serre innovative, classificate come investimenti per “Industria 4.0”, Idromeccanica Lucchini ed Evja hanno annunciato una stretta consulenza per il trasferimento tecnologico, per la formazione del personale e per l’implementazione del sistema. Altro che “settore statico”, l’innovazione nell’agricoltura può davvero essere all’ordine del giorno.