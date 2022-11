Inflazione? Tesya dà 1000 euro ai dipendenti per pagare le bollette

L’inflazione corre e, come sempre, a subirne gli effetti sono gli ultimi. Non è un caso che molti la definiscano una “tassa sui poveri”. Lo Stato fa quel che può, ma anche le imprese spesso si spingono laddove il welfare non può arrivare. È il caso di Tesya, gruppo italiano di servizi per costruzioni, generazione di potenza elettrica e meccanica, gestione di cantieri, magazzini e logistica. Esso comprende di quattordici società, ha ben novanta sedi ed è presente in quattordici Paesi.

In una nota, il gruppo ha fatto sapere di avere distribuito un bonus da 1.000 euro a tutti i 3.300 dipendenti. L’obiettivo? Contrastare gli effetti del caro bollette e dell’inflazione. Una grande prova del gruppo italiano “di fronte a momenti di grande incertezza e preoccupazione, che potrebbero preludere a un periodo di recessione economica in Italia e in Europa”.