Lagarde, linea dura su inflazione: rialzo tassi per riportarla a 2%

L’inflazione in Europa resta ancora troppo alta, la Bce andrà avanti con il rialzo dei tassi, con l’obiettivo di riportarla al 2%. La strategia sarà flessibile, decisa di volta in volta, “riunione per riunione”, sulla base della situazione economica. Così la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde in un’intervista al quotidiano lettone Delfi. Per Lagarde c’è un pericolo per l’economia se l’inflazione resterà troppo alta a lungo.

Serve anche e una risposta “coordinata” da parte dell’Ue sull’energia in modo da garantire maggiore sicurezza. “L’inflazione è ancora troppo elevata nell’area euro nel suo insieme, al 10,7%. Il principale motore dell’aumento dell’inflazione è ancora l’aumento dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari. La scorsa settimana abbiamo deciso di aumentare i nostri tassi di interesse per la terza volta consecutiva. Prevediamo di aumentare ulteriormente i tassi di interesse per assicurarci che l’inflazione torni tempestivamente al nostro obiettivo di medio termine del 2%”, sostiene Lagarde.

“Decideremo i passi politici futuri incontro per incontro, valutando ogni volta sull’evoluzione delle prospettive, prendendo in considerazione anche l’andamento delle misure adottate. Più a lungo l’inflazione rimane a livelli così elevati, maggiore è il rischio che si diffonda in tutta l’economia; è pericoloso, ed è qualcosa che dobbiamo evitare. E’ per questo che siamo determinati a fare il necessario per riportare l’inflazione al nostro obiettivo del 2%”.

“Uno dei maggiori rischi che vedo è l’alto livello di incertezza che stiamo affrontando a causa della guerra russa in Ucraina. Gran parte dell’inflazione è guidata da costi energetici più elevati. Una risposta coordinata dell’Ue per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico potrebbe cambiare la situazione, per esempio attraverso acquisti comuni dell’Ue eviterebbe che i Paesi dell’Ue si sorpassino a vicenda sul mercato internazionale dell’energia”.