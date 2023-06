Intelligenza artificiale, l’Europa rischia di uscire dalla storia tecnologica

La legge sulla Intelligenza artificiale, IA Act, che il Parlamento europeo voterà in questi giorni, rischia di essere un colpaccio alla tafazzi per diverse ragioni. L’Europa si prepara a regolamentare una tecnologia innovativa e che sta continuamente mutando mentre gli Usa lasciano libertà di investimento alle grandi imprese del settore, e anche la Cina avanza. Noi invece rischiamo di rallentare tutto. Il garante italiano della privacy che ha frizzato ChatGpt, insomma, sembra aver fatto scuola. Col solo risultato che Google sembra orientata a limitare l’uso della sua nuova tecnologia basata sulla intelligenza artificiale nel Vecchio Continente. Secondo il ministro del digitale francese, Barrot, bisogna “evitare di far uscire l’Europa dalla storia tecnologica”.