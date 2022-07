La digitalizzazione delle Pmi vale 10,2 miliardi di Pil e 208mila posti di lavoro

Sentiamo sempre parlare di transizione digitale, ma quanto vale questa transizione per le imprese? Uno studio di The European House Ambrosetti, realizzato per Meta, prova a dare una risposta. La digitalizzazione delle Pmi, quindi, potrebbe accrescere di 10,2 miliardi il contributo al Pil e permettere la nascita di 208mila nuovi posti di lavoro. Un impatto non irrilevante.

Secondo questo report, le Pmi che già usano i canali digitali ne hanno tratto giovamento. I ricavi sono cresciuti del 20%, la clientela si è ampliata del 30%, il numero di follower è aumentato del 40%. Infine, le visite negli store fisici sono incrementate del 50%.

Ambrosetti ha elaborato anche il Digital Index Pmi, che ha permesso di realizzare una classifica tra i paesi europei. Su ventisette Paesi membri, l’Italia è al diciottesimo posto per livello di digitalizzazione e interazione digitale con i clienti delle Pmi. Per quanto riguarda le competenze digitali, invece, il nostro Paese si colloca al ventunesimo posto. Inoltre, c’è il numero più basso di specialisti di Information Technology a livello europeo.

Un altro dato negativo si riscontra nella formazione digitale, erogata solo dal 15% dalle aziende ai propri lavoratori. Siamo tre punti percentuali sotto la media europea.

In ogni caso, se l’Italia raggiungesse i Paesi che performano meglio la produttività del lavoro, vero tallone d’Achille del nostro tessuto produttivo, potrebbe crescere fino al 9,2%. Questo garantirebbe un apporto aggiuntivo al Pil pari a 24,8 miliardi di euro. Ovviamente stiamo parlando di scenari lontani dalla nostra realtà e, quindi, utopistici, ma è usarli come modello a cui tendere. Anche perché così possiamo sapere quanto è grande il patrimonio che stiamo perdendo per questo gap nella digitalizzazione delle Pmi.