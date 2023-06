Lagarde (BCE): “Prospettive di crescita e inflazione molto incerte”

“Le prospettive di crescita economica e di inflazione rimangono molto incerte,” lo dice la presidente della Bce, Christine Lagarde, in conferenza stampa. “I rischi per la crescita includono la guerra ingiustificata della Russia contro l’Ucraina e un aumento delle tensioni geopolitiche più ampie che potrebbero frammentare il commercio globale”, ha aggiunto. “Le condizioni nei diversi settori dell’economia sono disomogenee. L’industria manifatturiera continua a indebolirsi, in parte a causa della minore domanda globale e delle condizioni di finanziamento più rigide nell’area dell’euro, mentre i servizi rimangono forti”.