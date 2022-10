Meloni: “Giancarlo Giorgetti sarebbe un ottimo ministro dell’Economia”

“Io penso che Giancarlo Giorgetti sarebbe un ottimo ministro dell’Economia,” così Giorgia Meloni dopo la infuocata giornata che ha portato Ignazio La Russa alla presidenza del Senato. Salgono le quotazioni per il coinvolgimento del leghista Giorgetti nel nuovo governo.

Dal Mise, Giancarlo Giorgetti sembra quindi pronto a passare all’Economia. “Se la Lega vuole il Mef, e mi manda lì, ci andrò,” ha detto il vicesegretario leghista dopo l’ultimo faccia a faccia tra Meloni e Matteo Salvini, e dopo aver incontrato il segretario leghista. Un nodo in meno per Giorgia Meloni.

La leader di Fdi resta convinta che serva un governo forte e autorevole. “Sono contenta del fatto che siamo riusciti a eleggere alla prima chiama il presidente del Senato”, ovvero il co-fondatore del partito Ignazio La Russa. “Confido che vada così anche domani per il presidente della Camera alla prima votazione utile”.

“L’unico segnale che mi interessa dare all’Italia è che noi lavoriamo per fare immediatamente tutto e occuparci dei problemi degli italiani. Questa è la cosa che mi interessa, spero valga anche per gli altri, ma questo lo verificheremo”. Messaggio a Silvio Berlusconi dopo che al Senato FI si è sfilata dal voto per eleggere La Russa.

“Sono sicura che tutti si rendano conto del fatto che a questa nazione serve un governo e che noi abbiamo una responsabilità che gli italiani ci hanno affidato. Io sono una persona responsabile, confido che anche gli altri siano responsabili”, ancora Meloni.