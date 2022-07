Nel Metaverso con il customer di Covisian

Il Metaverso è il progetto di mondo parallelo virtuale, onlife, targato Meta. Lanciato ufficialmente da Mark Zuckerberg nel 2021. Una realtà virtuale con un potenziale di 5 miliardi di utenti. Il settore BPO, Business Process Outsourcing, è invece un modello organizzativo basato sull’esternalizzazione dei processi aziendali. Fatta questa premessa, Covisian, azienda leader nel settore Bpo, annuncia di voler portare per prima i servizi di customer care nel Metaverso.

Covisian spiega di voler sfruttare le occasioni di business che si aprono nel metaverso offrendo un “customer journey” alle aziende che intendono posizionare il brand e investire sulle interazioni con i loro clienti. “Covisian investe costantemente da 25 anni nella customer experience per proporre ai clienti le soluzioni migliori e più innovative. Non potevamo non essere noi i primi a fornire alle aziende nuove soluzioni di questo tipo”, dice Gabriele Moretti, fondatore di Covisian.

Tra i servizi che saranno disponibili grazie al customer Covisian la realizzazione di ambienti customizzati in metaversi dedicati o personalizzati negli “open world”. Il customer care e il supporto alla vendita, ad esempio attraverso il product visualization in 3D per gli store. L’ingaggio dei clienti da informare o a cui vendere prodotti e servizi. Nel metaverso possono essere customizzati servizi per banche, assicurazioni, intrattenimento, nell’automotive e nella education. E c’è spazio naturalmente per il mondo delle criptovalute, degli Nft e delle “land”, il real estate virtuale.

Moretti va oltre: stiamo assistendo a uno “sviluppo dell’uso del metaverso che va oltre la creazione di ambienti di acquisto, di vendita o di entertainment, per entrare anche nella sfera personale delle relazioni, aprendo le porte a grandi opportunità di crescita”.