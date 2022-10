Noi siamo leggenda, i mercanti italiani bruciano tutti i record

L’export italiano segnerà probabilmente il suo massimo storico per le vendite extraeuropee entro la fine del 2022. In realtà un nuovo record lo abbiamo già raggiunto, 283 miliardi tra ottobre 2021 e settembre 2022. Stati Uniti, Medio Oriente e Turchia sono le direttrici più forti del Made in Italy. Ma cresce anche la penetrazione nel mercato asiatico, India, Cina, Giappone. A ottobre, le vendite sui mercati esteri sono cresciute di quasi il 27 per cento, l’undicesimo mese di fila con segno più.

Preso nel suo insieme, considerando anche le esportazioni in Europa, l’export italiano vale qualcosa come 600 miliardi. Insomma le imprese italiane che internazionalizzano hanno reagito sia alla pandemia che alla guerra, alla crisi sanitaria come a quella geopolitica ed energetica. Ingegno, passione, coraggio, gli imprenditori italiani che esportano hanno tutte queste caratteristiche. La loro capacità più grande è quella di adattarsi alle crisi, di essere flessibili, di stare al passo con i cambiamenti del mercato e i progressi tecnologici. L’eccellenza e la qualità dei nostri prodotti fanno il resto.

Sono gli eredi di quei mercanti come Marco Polo, l’incarnazione del capitalista nomade italiano che si avventura in leggendarie spedizioni in tutta l’Asia nel XIII secolo. Grazie al loro senso degli affari, possono dare al nostro governo una grande comprensione del commercio e degli equilibri geopolitici mondiali. Questo non vuol dire che non ci siano sfide da vincere. Nella logistica, nella disponibilità di materie prime e nei loro prezzi, fino a quei costi in bolletta su cui il governo nazionale deve trovare una quadra. Visto che l’Europa stenta a farlo.

L’export può essere sostenuto in molti modi, in particolare affiancando le Pmi che generano metà della vendite italiane. Con una azione più organica dal punto di vista istituzionale. Con Simest, Ice, il sistema fieristico, la promozione del brand Italia a livello internazionale. Sono quasi 140mila le Pmi esportatrici del nostro Paese. Quasi l’80 per cento di esse però incide solo sul 1,7 per cento dell’export annuo.