NTT Data, in Italia il nuovo centro per la cybersecurity nell’automotive

NTT Data continua a investire in Italia. Nascerà, infatti, un centro per la cybersicurezza in campo automobilistico. Il Global Automotive Security Test Center proporrà test di sicurezza sulle auto connesse ai clienti dei Paesi presidiati dal gruppo. L’obiettivo è innanzitutto la protezione dagli attacchi informatici. Il progetto è stato presentato al forum Escar di Berlino, l’evento di riferimento per la cybersecurity in campo automotive.

Vogliamo applicare all’auto le nostre competenze maturate nel mondo della cybersecurity. Grazie al centro, NTT Data diventa un punto di riferimento a livello internazionale per proteggere le vetture connesse e garantire la sicurezza dei guidatori”, Marco Garelli, Head of Automotive di NTT Data Italia

La soluzione sperimentata utilizzando EVSec, il prodotto di punta di C2A, prevede la generazione automatica di System Level Fuzz Testing. Tale tecnica si concentra nello scovare bug e vulnerabilità per il software delle centraline delle auto. Il progetto portato avanti con C2A Security e Marelli inoltre riguarda anche l’anomaly detection della comunicazione tra le centraline. È particolarmente innovativo perché gli algoritmi di intelligenza artificiale sono in grado di identificare eventuali attacchi in corso. Potranno quindi inviare allarmi ad una centrale di controllo, chiamata Vehicle Security Operation Center, che sarà in grado di intervenire con celerità.