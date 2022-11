Ottobot e Pixies portano l’aeroporto di Fiumicino nel futuro

Grazie all’apporto dell’Innovation Hub dell’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino passeggeri potranno godere di servizi innovativi. Sono dieci le start-up provenienti che hanno fatto partire dei progetti nel primo aeroporto in Italia per numero di passeggeri.

“Riteniamo che per farlo la cosa migliore sia quella di rivolgerci a realtà smart che utilizzano approcci nuovi per risolvere problemi del passato”, ha argomentato Emanuele Calà, responsabile dell’Innovation and Quality di Aeroporti di Roma.

Cosa hanno portato queste realtà smart? Pixies e Ottobot, ad esempio. Il primo si occuperà del mantenimento della pulizia negli spazi dello scalo di Roma-Fiumicino. Il secondo, invece, avrà il compito di consegnare ai viaggiatori in attesa dell’imbarco i prodotti che acquistati online dai negozi dell’aeroporto. Ma non finisce qui. Le novità implementate grazie all’Innovation Hub arriveranno dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale per velocizzare i controlli fino alle carrozzine a guida autonoma per i passeggeri disabili.