Quando il welfare aziendale è meglio del welfare state

Il concetto di welfare in Italia è stato spesso abusato. Il welfare state, ovvero lo stato sociale, nacque per garantire ai cittadini occidentali anche i diritti sociali, legittimando così la stagione della spesa sociale. Il problema è che nel nostro Paese tutti hanno puntato sulla quantità di tale spesa, ora abnorme, e non sulla qualità. Ma esiste anche un altro tipo di welfare, quello aziendale.

Alcuni imprenditori, infatti, hanno deciso di erogare una serie di servizi e prestazioni ai propri dipendenti, al fine di migliorarne la vita privata e le performance lavorative. Inoltre, in questo modo si rafforza il senso di appartenenza all’azienda, considerata come una vera e propria comunità.

I benefit per i lavoratori e l’esempio di Pirelli

Ma concretamente come impatta il welfare aziendale sulla vita dei lavoratori? Si passa dalla flessibilità dei congedi parentali al pagamento della quota dell’asilo nido. Il reinserimento delle neomamme in azienda, inoltre, può essere facilitato grazie ad alcuni workshop e a un servizio di coaching. Su questi aspetti, per esempio, Pirelli ha delle best pratices, anche grazie alla collaborazione con l’Università Milano Bicocca.

Spesso le aziende mettono a disposizione delle borse di studio per i figli dei dipendenti, ma anche dei servizi che semplificano la gestione del work-life balance dei caregiver. Ci sono poi una serie di facilitazioni come i buoni pasto, i buoni spesa e i piani assicurativi.

La politica e il welfare aziendale

Senza perdersi in ulteriori dettagli, è evidente quanto sia positivo lavorare in un’azienda che dà garanzie simili ai propri dipendenti. Proprio perché il welfare state è inefficiente, tra l’altro, il welfare aziendale assume un’importanza maggiore. C’è da dire che nella panoplia improduttiva delle piccole e micro imprese italiane è difficile avere un quadro simile, ma anche che la politica ignora l’importanza di creare un sistema di incentivi atti a valorizzare le realtà che vogliono investire nel welfare aziendale. Se davvero si profila la nascita di uno schieramento o di una forza politica che ambisce a rappresentare il partito del Pil, questa è una battaglia da non dimenticare.