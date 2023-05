ROAD, al Gazometro di Roma un Polo di Innovazione Tecnologica

L’area del Gazometro di Roma Ostiense diventa la sede del ROAD – Rome Advanced District, un centro all’avanguardia dedicato all’innovazione tecnologica nelle nuove filiere energetiche. Questo progetto ambizioso è nato dalla collaborazione di Eni, Acea, Autostrade per l’Italia, Bridgestone, Cisco, FS e NextChem, e segna un passo importante per il progresso tecnologico italiano.

Una delle prime iniziative del ROAD sarà la creazione di un ambiente nel metaverso, un luogo virtuale che permette di sperimentare, progettare e condividere le migliori soluzioni per la comunità urbana. Questo spazio avveniristico incarna il spirito innovativo che ROAD vuole rappresentare. L’obiettivo del Rome Advanced District si articola in quattro direzioni strategiche.

In primo luogo, l’innovazione e la ricerca scientifica, industriale e tecnologica sono alla base del progetto. L’intento è di sviluppare, promuovere e accelerare le iniziative in queste aree, riconoscendo il ruolo centrale del progresso tecnologico per il futuro del nostro pianeta. In secondo luogo, ROAD punta a creare un ecosistema di collaborazione tra dipartimenti R&D di aziende, università, centri di ricerca, startup e PMI innovative. Queste sinergie si focalizzano sulle tecnologie per la transizione energetica e digitale, e si tradurranno in una rete di scambio di conoscenze e competenze.

Un terzo aspetto fondamentale riguarda la creazione di un “living lab” a Ostiense. Questa zona diventerà un laboratorio vivente per la sperimentazione di tecnologie emergenti a servizio della comunità. Sarà un palcoscenico reale per mettere alla prova le soluzioni proposte e valutarne l’impatto diretto sull’ambiente urbano. Infine, ROAD ha l’intenzione di attrarre e formare talenti per lo sviluppo dei nuovi mestieri. L’obiettivo è di costruire una generazione di professionisti capaci di affrontare le sfide future, fornendo loro le competenze e la visione necessarie per superare le aspettative.

Con questi ambiziosi obiettivi, ROAD – Rome Advanced District si pone come un progetto unico nel suo genere, che integra innovazione, ricerca, collaborazione e formazione. Guardando al futuro con determinazione, l’obiettivo è posizionare Roma e l’Italia come punti di riferimento globali per le nuove filiere energetiche.