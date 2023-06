Sostenibilità, GSE e Commissario per riqualificazione aree Sisma 2016

Ieri è stato sottoscritto un protocollo d’Intesa tra il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016, Guido Castelli e il presidente del Gestore dei servizi energetici (GSE) Paolo Arrigoni. Un accordo importante per la riqualificazione degli edifici pubblici danneggiati dal terremoto che colpì il Centro Italia nel 2016. La riqualificazione è già in atto ma il protocollo intende potenziare le risorse disponibili per la ricostruzione e indirizzare gli investimenti pubblici verso una prospettiva di sostenibilità al 2030, favorendo la attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare. “Il GSE è un alleato fondamentale per impostare al meglio la transizione energetica che vorremmo realizzare nell’Appennino centrale – ha detto il commissario Castelli – dobbiamo ricostruire edifici sicuri e sostenibili, così da porre solide basi per le prossime generazioni che vorranno abitarli”.