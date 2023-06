PMI e sostenibilità. Oggi si celebra la Giornata delle Piccole e Medie imprese indetta dalle Nazioni Unite. Le PMI europee chiedono al decisore politico incentivi fiscali, fondi europei, più formazione e competenze per diventare sostenibili e favorire la transizione verde. Lo dice una ricerca del SDA Bocconi Sustainability Lab in collaborazione con Generali per il progetto SME EnterPRIZE. Il campione della ricerca ha coinvolto oltre 1.200 PMI che operano in 9 Paesi della Ue.

Il 43% delle PMI del campione ha adottato o sta adottando una strategia di sostenibilità ben definita. Questa percentuale sale oltre il 50% delle PMI in Italia e in Germania. Il nostro Paese ha registrato l’aumento maggiore. La spirale dei prezzi dell’energia e della inflazione viene giudicata il principale freno alla transizione verde dalla maggioranza delle aziende europee.

L’eccesso di burocrazia e la mancanza di supporto da parte delle istituzioni è un’altra minaccia che continua ad aumentare nella percezione delle imprese negli ultimi anni. Dalla ricerca emerge inoltre che i fondi del NextGenerationEU hanno avuto effetti positivi nei piani di sostenibilità della Ue. Le aziende europee si muovono in tutte e tre le direzioni dei criteri ESG stabiliti nella cornice degli obiettivi SDGs dell’Agenda Onu 2030, dalla sostenibilità ambientale al welfare aziendale.