“Sviluppo e sistema bancario”, se ne parla alla Popolare di Sondrio

Banca Popolare di Sondrio promuove il convegno “Sviluppo e sistema bancario”. L’incontro è in calendario venerdì 2 dicembre alle ore 9.30 nella Sala Conferenze “Fabio Besta” in piazza Garibaldi 16, a Sondrio. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la società di consulenza di direzione aziendale Vitale Zane & Co.

Banca Popolare di Sondrio intende fare il punto sul sistema bancario italiano nel quadro europeo. Una riflessione dovuta. Lo scenario economico è infatti nuovo e complesso e necessita di mobilitare su più fronti la riflessione per far fronte alle nuove sfide. Un’analisi tempestiva finalizzata a interpretare la necessità di riavviare un pensiero critico sul sistema bancario e sui principi che lo guidano.

Il convegno chiama a raccolta prestigiosi studiosi della cultura bancaria, finanziaria ed economica del nostro Paese, per collaborare ad aprire una nuova fase di pensiero. Si riparte dai fondamentali, e quindi dalla storia e dal senso dell’attività bancaria e dalla sua funzione essenziale per lo sviluppo. L’incontro punta a valutare il presente del sistema bancario italiano nell’ambito del nuovo scenario economico nazionale e internazionale e a traguardarne il futuro.

La lezione di Einaudi sul ruolo delle banche

È sulla base del legame profondo con le reali esigenze del tessuto produttivo che il sistema bancario dovrà confermarsi in grado di contribuire alla crescita delle imprese e di assolvere, in definitiva, alla missione che già Luigi Einaudi, in qualità di governatore della Banca d’Italia, identificava per loro. “Le banche – sosteneva Einaudi – non sono fatte per pagare stipendi ai loro impiegati o per chiudere il loro bilancio con un saldo in utile, ma devono raggiungere questi giusti fini soltanto col servire nel miglior modo il pubblico”.

Sondrio, gli interventi in programma

Interverranno al convegno i professori universitari di economia degli intermediari finanziari Andrea Calamanti e Rosa Cocozza, l’economista e docente universitario Marco Onado, l’AD dell’azienda agroalimentare “Kometa 99”, Giacomo Pedranzini, l’ingegnere e analista finanziario Alfonso Scarano e Stefano Zamagni, professore di economia politica. Le riflessioni conclusive sono affidate al consigliere delegato e direttore generale della Banca Popolare di Sondrio, Mario Alberto Pedranzini.