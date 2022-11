Turismo, tra le Dolomiti la spa sospesa tra cielo e montagne

Una spa sospesa tra cielo e montagne. “Heaven and Hell”, il nuovo centro benessere dell’hotel Hubertus, a Valdaora (Bolzano), immerso nella bellezza delle Dolomiti, è un capolavoro tra arte e innovazione.

Un’oasi di relax e benessere che, dal punto di vista architettonico, sembra sfidare le leggi della fisica. La nuova spa del lussuoso Hubertus è infatti costituita da una serie di “capanne” sospese in maniera spettacolare e scenografica tra le montagne maestose. Alcune di queste capanne danno infatti l’impressione di essere drammaticamente ancorate a testa in giù.

L’intera struttura della spa tra “inferno e paradiso” è modellata a sbalzo, e sembra quindi fluttuare tra cielo e terra. In realtà l’opera è sostenuta a 15 metri (49 piedi) dal suolo da pilastri rivestiti in legno di larice.

Una creazione che lascia a bocca aperta e che arricchisce l’offerta di una struttura, come quella dell’Hubertus, che da anni rappresenta un’eccellenza del sistema turistico locale.



Per accedere allo spazio benessere, si attraversa una passerella sospesa che parte dall’hotel e conduce al livello superiore della spa – noto come “heaven”, paradiso. In quell’area si trovano due vasche idromassaggio, docce e uno spogliatoio, il tutto incorniciato da vetri finestre che offrono una vista sbalorditiva della valle e delle montagne.

Al livello inferiore, invece, l’atmosfera diventa calda e “infernale”: due saune, una terza vasca idromassaggio, una stanza del ghiaccio e panorami spettacolari sulle meravigliose cime alpine.

L’innovativa ed esclusiva spa, che può ospitare fino a 27 persone, è opera dello studio di architettura italiano Noa che, nel 2016, aveva già creato per l’hotel Hubertus la piscina a sbalzo “Sky Pool”. Un progetto in grado di offrire una visione interconnessa tra acqua e paesaggio montano.