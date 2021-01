Dare della “escort” in tv a una donna? Se lei è di destra si può fare…

Dare della puttana a una donna è l’atteggiamento sessista e maschilista per eccellenza, e non cambia certo se si usa il termine “escort”.

Ma anche questo dipende ormai da chi riceve l’insulto: se è Melania Trump a riceverlo, per esempio, a sinistra non ci si straccia le vesti, mostrando quanto sono poco credibili quando si autoproclamano “dalla parte delle donne”. Alan Friedman non verrà sanzionato per aver detto questo, potrà tranquillamente continuare a vomitare veleno su Trump e sulla sua famiglia senza timore di alcuna reprimenda, continuerà ad apparire tranquillamente in TV. D’altra parte nessuno del circo degli pseudovip benpensanti ha alzato e alzerà sopracciglio.

Chiaramente se lo avesse detto della moglie di Obama, Alan Friedman sarebbe già disoccupato e sotto processo.

Ci sarà un giornalista che dirà di non voler invitare Friedman in trasmissione per il suo atteggiamento sessista? O pensano di cavarsela con “sindaca”, “ministra” e tutto declinato al femminile, sorvolando sulla “escort”?

Il silenzio a sinistra è quanto meno imbarazzante. Quando la sinistra capirà che è questo suo atteggiamento – due pesi e due misure – a renderla invotabile, non credibile, inaffidabile? Ma pensano veramente che il circo che abbiamo visto ieri attorno a Biden potrà farci cambiare idea su di lui? Pensano veramente che la grande beatificazione di Biden a cui abbiamo già iniziato ad assistere sarà sufficiente a fare di lui un grande presidente? Pensano veramente che i vocalizzi di Lady Gaga possano essere garanzia di buona politica?

P.S.: Melania Trump è stata sicuramente la First Lady più bella ed elegante della storia americana. E’ questo che turba Alan Friedman e non fa alzare la voce alle donne di sinistra?

P.P.S.: Alan Friedman si è scusato dicendo di aver inciampato nella traduzione: voleva dire “accompagnatrice” e gli è scappata “escort”. Ma Alan Friedman, che tra l’altro è un giornalista, lo sa che Melania è la MOGLIE di Donald Trump? Quando si dice la toppa peggio del buco.