Martedì 20 giugno, presso il Museo della Shoah di Roma, l’Ambasciata d’Israele in Italia terrà il seminario per giornalisti “85 anni dalle Leggi razziali: Lotta all’antisemitismo nei media italiani”. Organizzato con l’obiettivo di commemorare l’85° anniversario delle leggi razziali in Italia, l’evento si propone di far luce sulle esperienze dei giornalisti ebrei italiani che furono colpiti dalla legislazione persecutoria fascista, discutendo su come combattere l’antisemitismo moderno e fornendo una piattaforma di confronto, riflessione e ricerca ai giornalisti che parteciperanno al seminario.

Il programma dell’evento prevede una serie di presentazioni e di discussioni, oltre all’opportunità di esplorare il relativo materiale d’archivio disponibile presso la Fondazione Shoah. Parteciperanno eminenti studiosi, giornalisti e figure chiave nella lotta all’antisemitismo in Italia, che condivideranno le loro competenze e testimonianze personali con l’obiettivo di fornire una comprensione più profonda di questo oscuro capitolo della storia italiana. La partecipazione al seminario consente il riconoscimento di crediti per giornalisti iscritti all’Ordine del Lazio.