Politiche pubbliche, alla Camera il nuovo saggio di Andrea Battistoni

14 Ottobre 2025

di Elena de Giorgio

È in programma domani 15 ottobre, presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, la presentazione di L’alba di una nuova normalità. L’età beta delle politiche pubbliche, di Andrea Battistoni, policy advisor ed esperto di analisi delle politiche pubbliche.

Il libro affronta il tema centrale della trasformazione delle policy in una fase storica definita come “età beta”, caratterizzata da continua sperimentazione, ridefinizione dei modelli economici e di governance e dall’urgenza di ripensare le strategie per la sicurezza sociale e il benessere individuale e collettivo.

Nel testo, Battistoni propone una nuova visione sistemica e integrata delle politiche pubbliche, in grado di intrecciare etica, sostenibilità, resilienza sociale e attenzione ai fattori di complessità che il mondo contemporaneo impone. Il saggio sottolinea l’importanza di sviluppare nuove capacità di governo e leadership transdisciplinare, fondate sulla collaborazione tra istituzioni, cittadinanza e imprese, per promuovere modelli di sviluppo più inclusivi e generativi.

Il volume si rivolge in particolare a policy maker, amministratori, studiosi, giovani professionisti e a tutti coloro che aspirano a comprendere e influenzare le trasformazioni in corso nel segno dell’innovazione e della responsabilità civile. La presentazione sarà aperta dal saluto istituzionale del Vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, e vedrà la partecipazione di esperti del settore, rappresentanti del mondo accademico, imprese e realtà sociali. L’evento sarà trasmesso in diretta webtv.

