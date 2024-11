A Milano la XVI edizione del Forum Risorse Umane

Il Magna Pars di Milano è il palcoscenico del principale evento italiano dedicato ai temi “People & Culture”, articolato su due intense giornate di lavori, il 20 e il 21 novembre. La manifestazione riunirà i Chief HR Officer delle principali aziende italiane e delle multinazionali per discutere delle sfide e delle opportunità nel mondo del lavoro contemporaneo.

Un’edizione da record: oltre 2.000 partecipanti attesi nell’arco di tre giornate, più di 80 partner coinvolti e 350 speaker confermati. L’evento si è aperto ieri con “Anteprima Forum Live”, una serata speciale dedicata alle trasformazioni del mondo del lavoro e al ruolo dell’intelligenza artificiale. Tra i temi centrali, il rapporto tra l’IA e l’articolo 1 della Costituzione: si tratta di un fenomeno transitorio o di un cambiamento destinato a plasmare il futuro?

La serata ha visto la partecipazione di ospiti illustri come Marco Gradoni (Helmsman Luna Rossa), Massimo Scarcello (Rome Business School) e Clemente Perrone (Sirti), sotto la conduzione di Jader Giraldi. Durante la serata è stata anche lanciata l’edizione 2025 dei “Blue Green Economy Awards” dell’Associazione For Human Community, con l’intervento della Presidente Tullia Cautiello, a seguito del successo dell’edizione 2024.

Il 20 novembre, il Talent & Innovation Day, prevede un focus sull’attrazione e la gestione dei talenti, l’impatto dell’IA sui processi aziendali, le nuove frontiere dell’innovazione digitale e le evoluzioni nel Learning & Development. La sessione di apertura, condotta da Federico Luperi, sarà dedicata a “Il futuro della talent attraction: perché l’innovazione nel recruiting è possibile e necessaria”, con la partecipazione di speaker provenienti da aziende di spicco come Vodafone, Volkswagen e Peroni.

Seguirà il Main Keynote Speech “Il mondo di domani: il lavoro e i lavoratori del futuro” a cura di Gianluca Bonacchi di Indeed, Main Partner dell’evento. La giornata offrirà una varietà di format, tra cui speech frontali, talk show, tavoli di discussione riservati e momenti di networking, arricchiti da degustazioni di vini, in sei sale parallele.

Il 21 novembre, con il Welfare & Sustainability Day, sarà dedicato al corporate welfare, ai benefit aziendali, al benessere organizzativo e alle strategie di sostenibilità. Verranno affrontati temi cruciali come l’inclusione, il sostegno alla genitorialità e la salute mentale sul posto di lavoro.

Protagonisti dell’evento saranno oltre 350 speaker tra Chief HR Officer, C-level manager e rappresentanti del settore HR, che si alterneranno per condividere le proprie esperienze. Saranno presenti aziende leader come Acer, Capgemini, Tim, Nestlé, Trenord, Generali, EY, OVS, Unipol e molte altre. Un’occasione unica per approfondire le tendenze più attuali, creare connessioni di valore e immaginare il futuro del lavoro in un contesto in continua evoluzione.