Martedì 3 marzo 2026, a partire dalle ore 17.00, l’Accademia della Scherma – Casa delle Armi al Foro Italico di Roma ospiterà l’iniziativa “Voto alle donne. La democrazia italiana compie ottant’anni (1946-2026)”, dedicata all’ottantesimo anniversario del primo voto femminile nelle consultazioni del 1946. L’iniziativa è promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani e dalla Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

L’apertura dei lavori sarà moderata da Manuela Moreno, Vice Direttore RAI, con gli interventi istituzionali della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella e del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. È previsto un intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni.

Nel corso dell’evento, la giornalista Paola Ferazzoli intervisterà alcune campionesse olimpiche – Federica Brignone e Deborah Compagnoni in collegamento, insieme a Manuela Di Centa e Francesca Lollobrigida.

La scaletta prevede tre momenti dedicati a “Storie di donne che hanno fatto la storia”, con la partecipazione di diversi Ministri e Sottosegretari. È previsto inoltre il confronto dal titolo “La storia del voto alle donne”, che vedrà il dialogo tra i Professori Gaetano Quagliariello ed Emma Fattorini, con la moderazione di Giulia Cerasoli, Quirinalista Mondadori.