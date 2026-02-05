Alla professoressa Maria Teresa Giusti il Premio “Gioacchino Volpe” 2026
di Redazione
È la Professoressa Maria Teresa Giusti la vincitrice del Premio Letterario “Gioacchino Volpe” 2026, riconoscimento giunto alla sua seconda edizione e dedicato a una delle figure più significative del pensiero storico e politico italiano del Novecento.
La cerimonia di conferimento si terrà sabato 15 febbraio, alle ore 16.00, presso Palazzo Spaventa, nel centro storico de L’Aquila. Nel corso dell’evento saranno inoltre annunciati i vincitori delle altre sezioni del Premio, intitolate a Panfilo Gentile e Stefano Vespa.
Il Premio “Gioacchino Volpe” viene assegnato a personalità che si sono distinte per il rigore scientifico, la profondità dell’analisi storica e il contributo offerto al dibattito culturale nazionale. In questo solco si colloca il riconoscimento alla professoressa Giusti, il cui lavoro di ricerca rappresenta da anni un punto di riferimento nel panorama degli studi storici.
La giuria del Premio è presieduta da Gianni Letta ed è composta, tra gli altri, da Gaetano Quagliariello, Presidente della Fondazione Magna Carta, da Bruno Vespa e da Antonio Polito. Tutti i membri della giuria saranno presenti alla cerimonia.
All’iniziativa parteciperà anche il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, insieme agli autori finalisti selezionati per questa edizione.