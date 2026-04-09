Fraternità e lavoro: la proposta che guarda al futuro
09 Aprile 2026
di Redazione
In un contesto segnato da trasformazioni economiche, tecnologiche e demografiche, il tema della fraternità entra nel dibattito sulle politiche del lavoro. Al centro, la proposta del CNEL per valorizzare relazioni più umane nei contesti produttivi, attualmente all’esame della Commissione Lavoro della Camera.
A rilanciare il tema è Annamaria Parente, Direttrice dell’Osservatorio sulla Crisi demografica della Fondazione Magna Carta, che sottolinea come la domanda di ambienti di lavoro più inclusivi e orientati al benessere sia ormai esplicita, soprattutto tra i più giovani.
Dalle esperienze aziendali emergono modelli già in evoluzione: welfare più strutturato, percorsi di ascolto, leadership inclusiva e attenzione alla conciliazione tra vita e lavoro. L’obiettivo è superare la logica dei benefit per costruire una vera infrastruttura sociale del lavoro.
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