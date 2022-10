Addio Signora in giallo, se ne va Angela Lansbury

Angela Lansbury è morta all’età di 96 anni, ad annunciarlo è stata la famiglia. Si è spenta a soli cinque giorni dal suo 97esimo compleanno.

Nota per essere la protagonista della celebre serie tv “La signora in giallo”, l’attrice britannica era molto di più. Oltre a essere una doppiatrice di cartoni animati, era la voce di Mrs Potts, la teiera de La Bella e la Bestia, aveva iniziato la carriera cinematografica nel 1944 per concluderla nel 2018 col il reboot di Mary Poppins. Non vanno dimenticate nemmeno le sue performance teatrali, l’ultima nel 2015.

Ci ha lasciato una vera stella di Broadway, una grande attrice e una donna molto amata dal pubblico. Una figura che ha accompagnato tante generazioni, rappresentando valori positivi dentro e fuori dal set. Ci mancherà immensamente.