Alla Scala standing ovation per Mattarella, pubblico grida: “Bis”

Tutti pazzi per Mattarella. Ad auspicare un bis del presidente della Repubblica non sono solo i partiti politici. Questa sera alla Prima della Scala di Milano Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, è stato accolto da una standing ovation e un lungo applauso di oltre 4 minuti da parte pubblico presente in sala. Dalla platea si è levato più di un grido di ‘Bis’ rivolto al Capo dello Stato. Alla fine dell’applauso, durato oltre 6 minuti, come di consueto, con la sala del Piermarini illuminata e il sipario chiuso, l’orchestra diretta dal maestro Riccardo Chailly ha intonato l’inno di Mameli, cantato anche da molti spettatori in sala.

Tra i primi ad arrivare alla Scala per la prima di Macbeth era stato il virologo Roberto Burioni, al suo debutto all’apertura della stagione. “Vengo spesso ma questa è la mia prima Prima – dice Burioni – perché è un’occasione particolarmente importante. Se la gente si vaccina c’è spazio per essere ottimisti, la mia presenza oggi è un segno di grande ottimismo”. Ad andare in scena è stato il ‘Macbeth‘ di Giuseppe Verdi, diretto Davide Livermore. A guidare le grandi voci di Anna Netrebko, Luca Salsi, Francesco Meli e Ildar Abdrazakov, il maestro di Riccardo Chailly.