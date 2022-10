Amazon, 1 miliardo di investimenti per i trasporti green

La rete i trasporti che Amazon ha sviluppato in Europa è enorme e fra poco sarà più ecosostenibile. Proprio oggi, infatti, la multinazionale americana ha annunciato di voler investire più di 1 miliardo di euro entro il 2027 al fine di elettrificare e decarbonizzare ulteriormente la propria rete di trasporto.

Come insegna Adam Smith, inoltre, ci sono anche una serie di “conseguenze non intenzionali di azioni intenzionali” da considerare. Non solo Amazon guiderà l’innovazione nel settore, ma incentiverà i governi a mobilitarsi per realizzare infrastrutture di ricarica adeguate. Così facendo, i cittadini trarranno ancor più giovamento da uno di quegli investimenti capitalisti che i Fridays for Future tanto disprezzano.

“L’utilizzo di migliaia di van elettrici, camion a lungo raggio e biciclette ci aiuterà ad allontanarci ulteriormente dai combustibili fossili tradizionali. Si spera, incoraggerà ulteriormente i trasporti e le industrie automobilistiche in Europa e nel mondo a continuare a crescere e innovare, poiché dovremo lavorare insieme per raggiungere i nostri obiettivi climatici”, ha spiegato Andy Jassy, ​​CEO di Amazon.

Il colosso di Jeff Bezos utilizza già veicoli a zero emissioni in Europa, questa operazione ne aggiungerà altre migliaia. Tra le altre cose, si tratta di un balzo in avanti dai circa 3mila furgoni elettrici attuali a una cifra superiore ai 10mila entro il 2025. In questo modo, Amazon proseguirà ancora più spedita verso l’obiettivo di zero emissioni nette di CO2 entro il 2040. Addirittura dieci anni prima di quanto stabilito dall’accordo di Parigi. Altro che socialismo verde.