Anche per il Fondo Monetario l’Italia nel 2023 decrescerà dello zero virgola

In un periodo di crisi nera come quello degli ultimi mesi, avere un Presidente del Consiglio così straordinario non basta. Serviva la Politica, quella con la P maiuscola. Ma, come ha detto Draghi il giorno in cui la fiducia del Senato è venuta meno, le forze politiche hanno progressivamente abbandonato la postura istituzionale adeguata a un governo di larghissime intese. L’esito è sotto gli occhi di tutti. Il nuovo governo di centrodestra non si è ancora insediato, ma le previsioni del Fondo Monetario Internazionale già mettono pressione a Giorgia Meloni.

La ripresa del turismo e della produzione industriale hanno trainato la crescita del 3,2% nel 2022, ma le previsioni per il 2023 non sono altrettanto rosee. Quest’anno Francia e Germania fanno registrare risultati peggiori di noi, ma il divario si assottiglierà durante prossimo. Il FMI, infatti, pronostica una contrazione del PIL dello 0,2%. Per i tedeschi, invece, la stima è di -0,3%. La diminuzione del debito e del deficit è un’altra delle tante eredità positive dell’esecutivo guidato da Mario Draghi, ma non basterà.

Il nuovo governo non può fallire, le cifre del Fondo Monetario Internazionale danno via di scampo.