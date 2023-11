Aree interne, Quagliariello (Magna Carta): “Vitalità e potenziale dei giovani fondamentali per rilancio demografico”

“Il combinato disposto tra calo delle nascite, invecchiamento della popolazione e le incertezze legate al saldo migratorio continuano ad essere una minaccia per lo sviluppo delle aree interne italiane”, lo ha detto ieri il presidente di Magna Carta, Gaetano Quagliarello, avviando i lavori di A Cesare e a Dio, l’evento istituzionale della Fondazione che quest’anno è dedicato al rapporto tra demografia e aree interne. “Ancora una volta abbiamo scelto di essere a L’Aquila per la capacità che questa città ha dimostrato di rovesciare i rischi dell’isolamento offrendo ai cittadini nuove speranze e opportunità di crescita. Il nostro obiettivo è di raccogliere proposte concrete per ripopolare le città medie, la dorsale appenninica e i territori circostanti, riequilibrando il gap demografico, economico e sociale tra le aree costiere e quelle interne dell’Italia”, prosegue Quagliariello. “Per una nuova primavera demografica dobbiamo ridare vitalità e liberare il potenziale delle giovani generazioni che sono fondamentali ad assicurare la crescita unitaria e inclusiva dei nostri territori più fragili”.