Arezzo, la sfida dei moderati tra social e nuove forme organizzative

Dibattito, approfondimento, comunità. La nuova edizione di “A Cesare e a Dio”, che si è svolta tra venerdì e sabato, è stata dedicata alle sfide che i moderati, in Italia in Europa, sono chiamati ad affrontare nel rapporto con i nuovi strumenti della comunicazione digitale. In particolare con riferimento ai social media. L’appuntamento annuale promosso dalla Fondazione Magna Carta – in partnership con la Sallux Foundation – si è svolto a Bucine, in provincia di Arezzo, nella tenuta Poggio Cennina.

Ad Arezzo uno degli eventi annuali di FMC

La scelta del tema di questa edizione (che ha registrato delle novità anche nel format) deriva dai cambiamenti introdotti nella dialettica politica da algoritmi e logiche di prioritarizzazione dei contenuti da parte di queste piattaforme, che tendono a privilegiare messaggi molto spesso divisivi. L’area moderata di centrodestra, proprio per le istanze valoriali e concettuali che rappresenta, risulta svantaggiata in questa competizione legata alla visibilità.

Allo stesso tempo, è però innegabile che, sebbene queste logiche avvantaggino le forze populiste, i moderati possono trovare in queste nuovi contenitori degli spazi importanti. Come sottolineato nel dibattito preparatorio (leggi su Fondazione Magna Carta), un elemento da non sottovalutare è il “pubblico” al quale i social media si rivolgono. A differenza dei propri padri e nonni, gli under 30 stanno manifestando – attraverso i contenuti da loro privilegiati – un’attenzione inaspettata per format e messaggi che sappiano andare oltre slogan e personalismi. Intercettare questa ‘domanda’ politica sarà dunque la sfida più importante.

“Sistema, contenuti e nuove forme organizzative”

L’evento di Arezzo ha visto la partecipazione di intellettuali, politici ed esperti provenienti da tutta Italia. Magna Carta ha pubblicato sul suo canale Facebook brevi interventi di Raffaele Perna, coordinatore del Comitato scientifico di FMC. Del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e di Johannes de Jong, direttore della Sallux Foundation. Le conclusioni del Presidente di Magna Carta, Gaetano Quagliariello, che ha coordinato i lavori. Il dibattito, iniziato nel pomeriggio di venerdì, si è concluso nella tarda mattinata di sabato. Tanti i contributi offerti da parte dei presenti che hanno arricchito il confronto.