Armonia e impegno, David Crosby oggi suona per gli angeli

Se ne va David Crosby, cantautore e chitarrista statunitense, uno dei fondatori dei Crosby, Stills, Nash & Young e dei Byrds. Crosby è stato un musicista dai suoni armoniosi e dai testi politicamente consapevoli. Un attivista politico e ambientale molto noto, negli ultimi anni era attivissimo su Twitter.

Otto mesi fa, racconta Variety, Crosby aveva fatto notizia annunciando che avrebbe smesso di esibirsi dal vivo. “Sono troppo vecchio per farlo ancora. Non ho la resistenza; Non ho la forza”. Ma aveva anche detto che stava continuando a registrare.

“Ho registrato dischi a un ritmo sorprendente… Ora ho 80 anni, quindi morirò abbastanza presto. Ecco come funziona. E quindi sto cercando davvero di tirare fuori quanta più musica possibile, purché sia ​​​​davvero buona… ne ho già un’altra nel barattolo in attesa”.

Recentemente, David Crosby aveva detto di voler tornare a suonare dal vivo. Crosby era nato nel 1941. È stato una delle incarnazioni dell’edonismo degli anni Sessanta, del sesso-droga-e-rock ‘n’ roll, ha lottato contro la dipendenza per lungo tempo.

Nel 1982 fece clamore il suo arresto in Texas con l’accusa di possesso di droga e armi. Trascorse cinque mesi in carcere. Distrutto da anni di abuso di cocaina e alcol, subì un intervento di trapianto di fegato nel 1994. È stato inserito due volte nella Rock and Roll Hall of Fame, come membro dei Byrds (1991) e di Crosby, Stills & Nash (1997).

“Almost Cut My Hair”, “Long Time Gone”, “Triad”, sono solo alcune delle sue canzoni più celebri. Inni degli anni Sessanta e della controcultura emersa con Woodstock. Ha anche pubblicato numerosi album da solista, tra cui “If I Could Only Remember My Name” e “Lighthouse”.