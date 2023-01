BBC “sessista”, corregge il titolo e cancella il tweet su Jacinda Ardern

Fa discutere la scelta della neozelandese Jacinda Ardern di dimettersi da premier del suo Paese. Dopo aver fatto un figlio durante il mandato e non riuscendo più a conciliare tempo di vita e di lavoro. “Devo ammettere che la notte scorsa ho dormito bene per la prima volta dopo tanto tempo,” ha detto Ardern parlando con i giornalisti dopo le dimissioni. La donna ha aggiunto di provare tristezza e sollievo dopo le dimissioni, respingendo le ipotesi di aver mollato per attacchi misogini.

“Ho un messaggio per le donne che ricoprono ruoli di leadership e per le ragazze che stanno pensando di farlo in futuro”. “Si può avere una famiglia e ricoprire questi ruoli” e “si può comandare con il proprio stile”. Fa discutere soprattutto la scelta della Bbc di scusarsi per aver pubblicato nei giorni sul proprio sito un articolo di approfondimento dal titolo controverso. “Le dimissioni di Ardern: le donne possono davvero avere tutto?”.

Molti lettori e lettrici del sito di BBC non hanno preso bene il titolo, bollandolo come “sessista”. La BBC quindi ha fatto un passo indietro, in ossequio alle policy sulla gender equity. “Abbiamo riconosciuto rapidamente che il titolo originale non era appropriato e l’abbiamo cambiato sopprimendo anche un tweet associato”, ha detto un portavoce della storica emittente inglese. Jacinda Ardern è stata alla guida del governo per circa 5 anni in Nuova Zelanda.

È stata eletta per la prima volta nel 2017 ed è stata la premier più giovane del Paese da oltre 150 anni. Ardern è anche stata la seconda donna capo di governo al mondo a partorire mentre era in carica. È nota per le sue politiche progressiste, in particolare nei settori del cambiamento climatico, della giustizia sociale e dell’immigrazione. Ha implementato una serie di misure per migliorare l’economia, tra cui l’aumento del salario minimo, l’introduzione della assistenza all’infanzia gratuita e l’accesso all’istruzione terziaria. Ha lanciato un programma infrastrutturale incentrato sull’occupazione.

Durante le elezioni neozelandesi del 2017, il partito laburista aveva eletto Andrew Little come leader e potenziale primo ministro. Tuttavia, Little, che era un ex capo sindacale, aveva poco carisma. Poche settimane prima delle elezioni, con i laburisti che affondavano nei sondaggi, Little si è improvvisamente dimesso e Jacinda Ardern è stato promossa a leader. Giovane e spigliata, il contrario dell’austero Little, ha spinto i Laburisti nei sondaggi vincendo le elezioni.

Ardern, uno dei pochi leader a non condannare la repressione cinese di Hong Kong, ha guadagnato consenso in patria per la sua reazione all’attacco terroristico di Christchurch e per le sue politiche zero Covid. Oggi però, i sondaggi danno i laburisti in calo.