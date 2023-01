Bergamo e Brescia, due città per una sola Capitale della Cultura 2023

Nel 2023, Bergamo e Brescia saranno le capitali italiane della cultura. La Capitale italiana della Cultura è un’idea lanciata nel 2014 che vuole promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale italiano con progetti e attività.

Per la prima volta, sono due le città scelte come Capitale Italiana della Cultura, Bergamo e Brescia. Un riconoscimento della loro vitalità culturale dopo gli anni terribili della pandemia. La scelta nasce proprio dalla volontà del governo italiano di rispondere in modo positivo a una proposta avanzata dalle due città nel periodo più drammatico del Covid.

“Durante la pandemia abbiamo pagato un alto tributo in termini di vite umane e anche di possibilità non vissute,” ha detto Emilio Del Bono, sindaco di Brescia. “Da questa esperienza abbiamo capito che da soli non si va da nessuna parte, per questo l’abbraccio con Bergamo è diventato quanto mai importante. L’eredità più grande che lasceremo sarà questo sentimento di orgoglio: siamo una sola città vivace, concreta e generosa”.

Per Bergamo e Brescia è una opportunità di dare vita a un progetto di ampio respiro sulla cultura, la sostenibilità, la valorizzazione del patrimonio artistico, l’innovazione. Bergamo e Brescia, dunque, si apprestano a diventare un’unica capitale della cultura. Quattro gli assi tematici per il 2023, città e natura, tesori nascosti, la città che inventa e la cultura come cura.

“È bello vedere due territori, con due capoluoghi, che diventano una capitale sola”, ha detto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. Bergamo sta investendo nella mobilità sostenibile (Brt, Bus Rapid Transit), nella nuova linea Teb (Tramvie elettriche), nei giovani, nelle università e negli eventi. Gori parla di Bergamo come una “città illuminata”, “dalla cultura, di grandi vedute e aperta”.