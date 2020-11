Biden parla da presidente, ma intanto Kamala raccoglie soldi per gli avvocati

Le sue infografiche sui social sono firmate con la dicitura “office of the president elect”, ma nel dubbio Joe Biden raccoglie fondi per pagarsi gli avvocati. Non si sa mai.

Senza dover cercare troppo lontano, lo si evince dagli account ufficiali della candidata vice, Kamala Harris, che scrive: “Trump e i repubblicani stanno provando a smantellare la nostra decisiva vittoria con cause prive di fondamento. Abbiamo bisogno del tuo aiuto per finanziare la battaglia legale necessaria a proteggere ogni voto. Se puoi permettertelo, contribuisci al ‘Biden Fight Fund’ oggi”.

Paura eh?, è il pensiero dei sostenitori del presidente uscente. Che nella questua dei democratici intravedono un indizio del fatto che le accuse di brogli che Donald Trump sta rilanciando in queste ore siano meno peregrine di quello che gli avversari cercano di far credere.

Nel frattempo, in un discorso tenuto nel Delaware, Biden si è lanciato in dichiarazioni programmatiche su fisco, lavoro, economia. E immancabilmente sul Covid: “Prima avremo un piano per la transizione – ha affermato -, prima potremo andare avanti sulla strada del vaccino”. Insomma: l’uso politico della pandemia non si ferma neppure a urne chiuse. Forse perché del tutto chiuse non sono.