Big-bang Dazn: acquisita ELEVEN Group

Non senza qualche polemica, gli appassionati di sport, in particolare di calcio, hanno imparato a conoscere Dazn. La piattaforma di streaming brittanica, infatti, sta ampliando sempre di più la propria offerta, al punto che è diventato il più importante broadcaster della Serie da più di un anno. Da pochi giorni ha annunciato l’acquisizione delle attività media a livello globale di ELEVEN Group.

In questo modo Dazn potrà integrare le proprie attività in Italia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Giappone, in cui già ha un ruolo prominente. Inoltre, potrà entrare nel mercato di Taiwan e del sud-est asiatico. Contestualmente, la piattaforma sta diventando un one-stop shop. Non più solo live streaming, highlights e contenuti esclusivi, ma presto sarà possibile anche acquistare ticket e marchandise, oltre a scommettere.

L’acquisizione è strategica anche per altri tre motivi. Il primo è che ELEVEN riveste un ruolo fondamentale per FIFA+, il servizio OTT della FIFA. Supporta, difatti, la produzione, la trasmissione e la distribuzione di incontri sportivi live di oltre 90 associazioni membri della FIFA. Il secondo è che detiene i diritti di alcune tra le più importanti manifestazioni di calcio femminile, un settore in enorme crescita. L’ultimo è non meno rilevante motivo è Team Whistle, la media company di ELEVEN. Con 700 milioni di follower e 5 miliardi di visualizzazione al mese, Dazn potrà così raggiungere un target più giovane e avvezzo a utilizzare le nuove piattaforme.