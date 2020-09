Caivano e resort di Fasano: le strumentalizzazione del mondo Lgbt

Nello stesso giorno due episodi molto diversi tra di loro hanno avuto grande spazio sui media: la coppia gay presunta vittima di dileggio in un Resort di Fasano e la povera Maria Paola che ha perso la vita a Caivano in un incidente stradale provocato dal fratello.

Il primo episodio si inserisce a pieno titolo nelle bufale fatte girare ad arte per denunciare una inesistente emergenza omofoba nel nostro paese: malgrado la tempestiva ed esaustiva smentita dei gestori del Resort, che hanno dimostrato che l’episodio era totalmente inventato, non pochi giornali nazionali se lo sono bevuto come realmente avvenuto.

A Caivano si è consumata invece una vera tragedia, con un fratello che provoca la morte della sorella, con le indagini che accerteranno se volontariamente o al di là dell’intenzione per troncare un rapporto sgradito alla famiglia della ragazza.

Quello che accomuna i due episodi così diversi è la solita fulminea strumentalizzazione da parte di varie Associazioni LGBT, che facendo di ogni erba un fascio, si sono precipitate a chiedere l’approvazione del disegno di legge Zan in discussione alla Camera dei deputati.

Disegno di legge che non c’entra assolutamente nulla con i due episodi citati: nel primo perchè anche le bugie rischierebbero di mettere in moto procedimenti penali per inesistenti casi di discriminazione, nel secondo perchè l’aggressione e l’ omicidio, colposo o volontario, sono già severamente puniti dal codice penale in vigore, e vanno ben al di là di situazioni di grave contrasto di opinioni nell’ambito famigliare sulle libere scelte di un congiunto.

Il Parlamento dovrebbe più opportunamente interrogarsi sulle amare considerazioni del Parroco di Caivano Don Maurizio Patriciello sulle condizioni di degrado e disperazione a cui sono abbandonate tante periferie dimenticate del nostro paese.