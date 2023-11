Campioni! L’Italia trionfa in Coppa Davis

Jannik Sinner porta l’Italia del tennis al trionfo. Il nostro Paese ieri ha vinto il primo titolo di Coppa Davis dopo quasi 50 anni, battendo 2-0 l’Australia. Era dal 1976 che l’Italia non viveva la Coppa Davis. Sinner ha battuto Alex de Miñaur per 6-3, 6-0 nel secondo singolare della finale di domenica. Matteo Arnaldi aveva dato all’Italia il primo punto con una vittoria per 7-5, 2-6, 6-4 su Alexei Popyrin.

Sinner ha anche permesso all’Italia si battere la Serbia di Novak Djokovic nella semifinale di sabato. È stata una settimana da sogno per Sinner: Provare questa sensazione almeno una volta, è una sensazione davvero speciale”. Il tennista italiano ha battuto nove giocatori top-10 da settembre. “Penso di aver vinto una delle partite più importanti della mia vita”, ha detto Arnaldi.

Matteo Berrettini non era nella squadra italiana a causa di un infortunio, ma era a Malaga per sostenere i suoi connazionali. “Grazie a Matteo”, ha detto Sinner. “Ha avuto un anno molto difficile (con molti infortuni). Per tutti noi, il fatto che sia venuto qui, significa molto. Ci ha dato molta energia positiva”.