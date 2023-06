Natalità, Di Francisca: “Che mondo sarebbe senza bambini?”

“La Fondazione Magna Carta va avanti con la ricerca Per una Primavera demografica. Io ho fatto la mia donazione, mi raccomando, falla anche tu”, così la campionessa olimpica di scherma Elisa di Francisca in un video apparso oggi sui social di Magna Carta. Di Francisca, insieme al cantautore Al Bano e alla conduttrice televisiva Monica Marangoni, è uno dei testimonial scelti dalla fondazione per presentare la ricerca all’opinione pubblica italiana.

“Le donazioni serviranno per finanziare i focus group tematici” destinati a indagare le ragioni profonde del calo demografico, “ad analizzare le buone pratiche di welfare aziendale e territoriale, e infine a costruire la mappa della natalità in Italia”, prosegue Di Francisca ricordando gli obiettivi dello studio. “Il problema della denatalità è davvero serio. Che mondo sarebbe senza bambini?” si chiede Di Francisca, rinnovando l’invito a sostenere il lavoro dei ricercatori.