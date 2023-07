C’è anche la poetessa Victoria Amelina tra le vittime dei missili russi

“Quando ho fondato il Festival della Letteratura di New York in un piccolo villaggio chiamato New York nel Donbass, ovviamente ero ironica. Dopotutto, l’ironia è ciò che rende grande la letteratura. L’autoironia ha reso il villaggio di New York un posto fantastico. I russi non hanno autoironia. Sono così seri riguardo se stessi. Gli ucraini sopravviveranno, rideranno e faranno Festival di Letteratura, non guerre, in tutte le New York possibili. Lo prometto”. La poetessa Victoria Amelina, ammazzata dai missili russi a Kramatorsk.