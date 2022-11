Contrastare il caro bollette è più facile con il welfare aziendale

Il welfare aziendale è un’opzione in più, soprattutto in periodi di crisi inflazionistica come questo. Così le aziende di tutto lo stivale si adoperano e aiutano i dipendenti a superare le difficoltà. È questo il caso della bresciana Service Metal Company e della napoletana WinTime Spa.

Service Metal Company, 800 euro di welfare aziendale

La Service Metal Company fa parte del Gruppo Franco Gnutti Holding (Fgh). Nata nel 1977, oggi si occupa della produzione di pani di ottone e pani e barre di bronzo. L’azienda di Molinetto di Mazzano, un centro da dodicimila anime in provincia di Brescia, erogherà voucher del valore di 800 euro per ciascuno dei sessanta dipendenti. Come potrà essere speso tale bonus? Per assistenza familiare, viaggi, carburanti, acquisti di beni e servizi, didattica e istruzione.

WinTime Spa, 1000 euro contro il caro bollette

La WinTime Spa è un’agenzia per il lavoro napoletana che ha sedi in tutta Italia. Per contrastare le conseguenze del caro bollette ha deciso di erogare un bonus di 1000 euro ai suoi circa ottanta dipendenti. Una misura di welfare aziendale davvero encomiabile.

“Un modo concreto per dimostrare di comprendere le difficoltà che tutti i nostri collaboratori stanno vivendo in un momento storico di grande incertezza economica e durante il quale siamo costretti, quotidianamente, a fare i conti con aumenti considerevoli dei prezzi”, ha dichiarato Davide Ferraro, imprenditore e amministratore delegato di WinTime.

L’appello di Davide Ferraro al governo Meloni

“Mi auguro che il nuovo Governo comprenda l’importanza strategica del nostro comparto e che apra un tavolo di confronto continuo con chi ogni giorno ha a che fare con il lavoro: chi lo chiede e chi lo cerca”, auspica Ferraro. “Sarà importante che il nuovo Governo investa sempre di più nella formazione professionale sia nel mondo della scuola sia a livello delle imprese che devono essere incentivate e aiutate a riqualificare e formare nuove professionalità e risorse sempre più in linea con le esigenze del mercato”, conclude l’imprenditore.