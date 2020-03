Coronavirus, ecco il vero discorso di Boris Johnson agli inglesi

Pubblichiamo un ampio stralcio del discorso del premier inglese Boris Johnson che tante polemiche ha suscitato sulla stampa e tra i commentatori italiani. Con ciò non intendiamo in alcun modo sostenere o contraddire la strategia che il governo inglese ha varato per il contrasto al Coronavirus. Intendiamo, più semplicemente, fare in modo che il dibattito si svolga a partire dalle parole effettivamente pronunziate dal politico britannico e non da interpretazioni a dir poco distorte e tendenziose. In particolare per quanto concerne un aspetto del suo discorso: quello della sorte degli anziani e dei fragili. Come si potrà constatare, la preoccupazione che Johnson mostra su quest’aspetto è ben maggiore di quella che alcune Società professionali nostrane, come la Siaarti, hanno esternato in loro documenti ufficiali. Il dibattito resti aperto ma a partire da dati di realtà.

Buon pomeriggio a tutti e grazie mille per essere venuti.

Ho appena presieduto una riunione del comitato di emergenza del governo, inclusi ministri di Scozia, Galles e Irlanda del Nord.

Ed è chiaro che il coronavirus, COVID-19, continua e continuerà a diffondersi in tutto il mondo e nel nostro paese nei prossimi mesi. Abbiamo fatto ciò che si può fare per contenere questa malattia e questo ci ha fatto guadagnare tempo prezioso.

Ma ora è una pandemia globale. E il numero di casi aumenterà drasticamente e in effetti il numero reale di casi è più alto – forse molto più alto – del numero di casi che finora abbiamo confermato con i test. Devo essere chiaro, dobbiamo essere tutti chiari, che questa è la peggiore crisi di salute pubblica da generazioni.

Alcune persone lo confrontano con l’influenza stagionale. Ahimè, non è corretto . A causa della mancanza di immunità, questa malattia è più pericolosa. E si diffonderà ulteriormente e devo parlarvi chiaramente, con il pubblico britannico, ancora molte famiglie perderanno i loro cari prima del loro tempo. E il Chief Scientific Adviser fornirà le migliori informazioni di cui disponiamo in questo momento. Ma come abbiamo detto nelle ultime settimane, abbiamo un piano chiaro su cui stiamo lavorando. E ora stiamo passando alla fase successiva di quel piano.

Perché ora non si tratta solo di tentare di contenere la malattia il più possibile, ma di ritardarne la diffusione e minimizzare così la sofferenza. Se ritardiamo il picco anche di alcune settimane, il nostro sistema sanitario nazionale si troverà in uno stato più forte man mano che il tempo migliora e meno persone soffrono delle malattie stagionali respiratorie, più letti sono disponibili e avremo più tempo per la ricerca medica. Possiamo anche agire per allungare il picco della malattia per un periodo più lungo in modo che la nostra società sia maggiormente in grado di farvi fronte. Il Chief Medical Officer indicherà le nostre linee di difesa. Dobbiamo implementarle al momento giusto per massimizzare il loro effetto. Il compito più importante sarà quello di proteggere i nostri anziani e le persone più vulnerabili durante le settimane di punta, quando vi è il massimo rischio di esposizione alla malattia e quando il servizio sanitario nazionale sarà più sotto pressione. Quindi il periodo più pericoloso non è ora, ma mancano alcune settimane a seconda della velocità con cui si diffonde. Oggi quindi stiamo andando avanti con il nostro piano. Da domani, se hai sintomi di coronavirus, per quanto lievi – una nuova tosse continua o una temperatura elevata – allora dovresti rimanere a casa per almeno 7 giorni per proteggere gli altri e aiutare a rallentare la diffusione della malattia.

Consigliamo a tutti coloro che hanno più di 70 anni e quelli con gravi condizioni mediche di non fare crociere e sconsigliamo le gite scolastiche internazionali. Ad un certo punto nelle prossime settimane, è probabile che andremo oltre e se qualcuno in una famiglia presenterà questi sintomi, chiederemo a tutti i membri della famiglia di rimanere a casa. Non lo stiamo ancora introducendo per motivi che Sir Patrick spiegherà, ma voglio segnalarlo ora che la situazione è meno complessa. Stiamo prendendo in considerazione la questione di vietare i principali eventi pubblici negli impianti sportivi. Il consiglio scientifico, come abbiamo detto nelle ultime due settimane, è che vietare tali eventi avrà un effetto limitato sulla diffusione. Ma c’è anche il problema dell’onere che tali eventi possono porre sui servizi pubblici. Quindi stiamo discutendo di questi problemi con i colleghi in tutte le parti del Regno Unito e avremo molto altro da dire a breve sui tempi di ulteriori azioni a tale riguardo. In tutte le fasi, siamo stati guidati dalla scienza e faremo la cosa giusta al momento giusto.

Non stiamo – ripetiamo di no – chiudendo adesso le scuole. Il parere scientifico è che questo potrebbe fare più male che bene in questo momento. Ma ovviamente lo stiamo tenendo sotto controllo e questo potrebbe cambiare di nuovo man mano che la malattia si diffonde. Le scuole dovrebbero chiudere solo se sono specificamente consigliate di farlo. E questo rimane il nostro consiglio. Non è possibile sfuggire alla realtà che queste misure causeranno gravi perturbazioni nel nostro paese per molti mesi.

Il miglior consiglio scientifico è che questo ci aiuterà a rallentare la malattia e salvare vite umane. Ci saranno informazioni dettagliate disponibili sul sito web dell’NHS e da 111 online. Ma voglio sottolineare qualcosa che è molto importante sulla scia di ciò che stiamo dicendo questo pomeriggio: esorto le persone, che pensano in vista di ciò che stiamo dicendo sui loro potenziali sintomi che dovrebbero rimanere a casa, per non chiamare 111 (numero emergenza) ma usare Internet per le informazioni se possono. Voglio anche a questo punto parlare direttamente con le persone anziane. Poiché questa malattia è particolarmente pericolosa per voi, per le persone anziane, anche se la stragrande maggioranza sarà una malattia da lieve a moderata, so che molte persone saranno molto preoccupate. E penso che dovremmo pensare tutti ai nostri parenti anziani, ai membri più vulnerabili della loro famiglia, ai nostri vicini e a tutto ciò che possiamo fare per proteggerli nei prossimi mesi. Dovremo mobilitare milioni di persone per aiutarsi e sostenersi a vicenda. E voglio solo che tu lo sappia. Il governo farà tutto il possibile per aiutare te e la tua famiglia durante questo periodo. Non sosterremo solo l’economia durante questo periodo, ma forniremo denaro e molte altre forme di supporto e aiuteremo le comunità a sostenersi a vicenda. E come abbiamo fatto nelle ultime settimane, continueremo a fornire, non appena lo avremo, il maggior numero possibile di informazioni scientifiche e mediche chiare. Quindi vorrei concludere ripetendo i due messaggi importanti, con i quali avrete acquisito familiarità – è ancora vitale, forse più vitale che mai – che ricordiamo di lavarci le mani. E, naturalmente, anche se adesso le cose sembrano difficili, solo per ricordare, che riusciremo a superare questo, questo paese attraverserà questa epidemia, così come ha già vissuto molte esperienze più difficili se ci guardiamo l’un l’altro e ci impegniamo con tutto il cuore ad uno sforzo nazionale completo.