Cosa non ha capito la sinistra sulla famiglia e fare figli

Il commento più sprezzante è stato quello di Vladimir Luxuria, al secolo Vladimiro Guadagno, noto esperto di politica estera, problemi sociali, cronaca nera, gossip e forse matematica quantistica: Eugenia Roccella alla famiglia è come Crudelia Demon agli animali. La demonizzazione, appunto, del nuovo governo Meloni inizia da qui.

Non potendo ancora attaccare l’esecutivo in materia economica, in politica estera o in giustizia, ma basta pazientare, la parola d’ordine dei cosiddetti progressisti e fare l’analisi preventiva delI’impostazione in materia etica. Cos’è che turba i sonni di Vladimir? Le parole famiglia tradizionale.

Sì, quella composta da un padre e una madre, quella che ribadisce un concetto assolutamente conservatore: i figli nascono da uno spermatozoo e un utero. Provocatorio. Quanto all’aborto anche dire che è il lato oscuro della maternità, in quanto parte proprio da uno stato fisico reale, è sconvolgente.

Quello che Vladimir e amici non digeriscono è che esiste anche un approccio diverso dal loro su certi temi. Anzi, ogni cosa che si discosta dalla ‘ubriacatura colorata’ transgender o Lbgtq è un ritorno indietro. Una mossa contro il reale movimento di popolo che vuole andare avanti.

La sinistra e i suoi gauleiter non hanno ancora capito che è proprio questo pensiero unico, che chiameremo Puc, pensiero unico convenzionale, ad aver determinato la sconfitta della sinistra. E la condannerà per sempre alla marginalità se non capirà che le donne vogliono fare figli, lavorare, sentirsi assistite, promosse anche per il loro ruolo di madri.

E che fare figli non è solo un fatto etico , ma anche una necessità economica, altrimenti in una società di vecchi nessuno pagherà più le pensioni. Famiglia: quanto e provocatorio dire che è composta da un maschio e una femmina, completamento di opposti, cromosoma Xy e cromosoma XX così come il mondo viaggia su opposti e contrari. Hegel, jing e jang, bianco e nero, giorno e notte, sole e luna. La natura è così. Chi vuole cambiarla è destinato a fallire non perché lo dice Eugenia Roccella, ma le leggi della fisica. Tutto ciò lo sa chiunque. Salvo i depositari del puc.