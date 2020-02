Così l’Emilia Romagna rischia di trasformarsi nella Svizzera italiana

L’Emilia Romagna è la prima regione italiana a introdurre gratuitamente il Nipt (Non Invasive Prenatal Test), il test di screening prenatale che consente di prevedere con un alto grado di attendibilità le anomalie cromosomiche del feto. Tra queste, la trisomia 21, la cd. sindrome di Down, la trisomia 18, la cd. sindrome di Edwards e la trisomia 13, la cd. sindrome di Patau.

Il Nipt verrà messo a disposizione, dopo una fase pilota di nove mesi nell’area metropolitana di Bologna, nelle strutture sanitarie pubbliche della regione per tutte le donne incinte residenti, indipendentemente dall’età e dalla presenza di fattori di rischio, sulla base della mera richiesta della madre.

Presentato come uno strumento innovativo e all’avanguardia per le donne, l’utilizzo del Nipt in realtà comporta conseguenze di tipo etico non trascurabili. Come riportato infatti dal Rapporto del Comitato Bioetico internazionale dell’UNESCO sul tema del Genoma umano e i Diritti Umani ( Report of the IBC on updating on the Human Genome and Human Rights), il Nipt, così come anche altri metodi diagnostici prenatali, può configurarsi quale strumento per scegliere se abortire o meno il figlio che presenti patologie. Basti pensare che nel Regno Unito, secondo i dati pubblicati dal Times, da quando è stato introdotto il Nipt le nascite dei bambini con la sindrome di Down sono diminuite del trenta per cento. Il messaggio correlato all’uso del Nipt sarebbe quindi che la nascita di queste persone non è propriamente gradita all’interno della società.