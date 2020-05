Covid-19, come se la passano i paesi del Nord Europa

Con l’emergenza da Coronavirus stiamo assistendo a cambiamenti epocali e a grandi trasformazioni, non solo a livello sanitario ma anche sugli scenari economici di tutti i Paesi, compresi quelli che godevano di stabilità economica, come i Paesi nordici.

Secondo quanto pubblicato dall’istituto statistico norvegese Statistisk sentralbyrå, le prospettive per l’economia norvegese sono cambiate completamente. La Norvegia è già in recessione economica e probabilmente durerà per diversi anni futuri.

Secondo i dati pubblicati, il PIL norvegese è diminuito del 6,4% dal mese di febbraio a quello di marzo e da fine marzo del 14%.

Vi è grande incertezza sullo sviluppo dell’economia norvegese ed è ovvio che molto dipenderà dall’evolversi dell’epidemia. Il settore che più preoccupa è quello petrolifero, sia per quanto riguarda gli investimenti sia per il forte calo del prezzo del petrolio. Non si può infatti non tener conto che sul piano geopolitico la Norvegia è uno dei più grandi esportatori al mondo di gas e petrolio ed è, dopo la Russia, il maggior fornitore energetico di gas e petrolio ai Paesi europei.

Sul versante dell’occupazione, è stato rilevato inoltre un forte aumento dei disoccupati registrati che il mese scorso sono passati da circa 65.000 a 290.000, così come un grande calo dei consumi delle famiglie ed è emersa la previsione di una bassa crescita dei salari negli anni a venire.

Anche la Svezia, che tra i Paesi nordici è quello che ha registrato il numero più alto di contagi da Cov-Sars-2 e ha optato per un approccio strategico di mitigazione dolce dell’epidemia senza ferree chiusure, mostra prospettive economiche per niente rosee.