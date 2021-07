Da Scajola una lezione di diritto costituzionale

Provate ad immaginare la scena di due carabinieri in divisa ed armati che entrano nell’Aula di Montecitorio con seduta in corso intimando al Presidente di far indossare la mascherina ad un deputato, su denuncia avanzata da un altro deputato.

Subito pensereste di essere su “Scherzi a Parte”, invece proprio questo è avvenuto pochi giorni fa al consiglio comunale di Imperia, dove sono entrati due Carabinieri durante la seduta, interrompendola su denuncia di una consigliera dei 5 Stelle che lamentava il non uso della mascherina da parte di un Assessore.

Dopo un breve battibecco il Sindaco di Imperia Claudio Scajola ha ordinato ai Carabinieri di lasciare l’ Aula del Consiglio, esercitando il suo diritto dovere della difesa di prerogative costituzionali degli organi elettivi mentre stanno esercitando liberamente le loro funzioni.

In un paese sempre più confuso dove si confonde il diritto con l’ arbitrio il Sindaco ha dato a tutti una bella lezione di Diritto Costituzionale.

A proposito suonano davvero stonate le prese di posizione di alcuni neo costituiti sindacati dei Carabinieri mentre non risultano ancora pervenute dichiarazioni del Cocer e soprattutto del Comando Generale dell’Arma.

E’ comprensibilissimo infatti che Brigadiere dell’Arma possa commettere un errore per eccesso di zelo, ma inaccettabile ed incomprensibile che l’ episodio non serva per chiarire che in una democrazia ci sono regole, limiti ed ambiti da rispettare, senza incorrere in forzature arbitrarie e controproducenti.